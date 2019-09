Con el regreso de Falcioni, Banfield recibe a Talleres

Banfield recibirá este domingo a Talleres de Córdoba, en la vuelta de Julio César Falcioni como director técnico. El encuentro se disputará desde las 13:05, en el Florencio Sola, por la sexta fecha de la Superliga.

Tras la salida de Hernán Crespo y dos semanas de entrenamiento, Falcioni tendrá el debut de su cuarto ciclo como entrenador. El Emperador buscará remontar el presente que vive Banfield, para salvarlo de pelear el descenso.

En cuanto al once, el DT llega de probar varios esquemas y formaciones. Por lo pronto, se sabe que Juan Álvarez no podrá ser parte del encuentro, por sufrir un desgarro. Mientras que contará con los regresos de Claudio Bravo, Agustín Urzi y Julián Carranza, quienes vuelven de disputar con la Sub 23. En tanto Nicolás Bertolo y Jesús Dátolo entrenaron con normalidad.

El posible once que se medirá ante el conjunto de Córdoba será: Esteban Conde, Rodrigo Arciero, Renato Civelli, Luciano Lollo, Bravo; Bertolo, Israel Damonte, Sergio Vittor y Urzi; Junior Arias y Agustín Fontana.

Cómo llegan

El Taladro no tuvo un gran arranque en la nueva temporada de la Superliga. Solo cosechó una victoria frente a Estudiantes de La Plata, luego sumó tres derrotas y un empate en la última fecha ante Defensa y Justicia.

De esta manera, se ubica en la décima novena posición de la tabla y a tan solo un punto de caer en la zona roja de los promedios. Con más de 10 equipos peleando por mantenerse en la categoría, no podrá dejar pasar la chance de imponerse ante Talleres.

Por el lado de la visita, su presente es adverso. Con solo una derrota en lo que va del torneo, tres victorias y un empate, se posiciona en la tercera posición de la Superliga, con 10 unidades. Es así que buscará extender su buen andar cuando arribe al Lencho Sola.

La reserva

Por otra parte, la reserva del Taladro ya se midió ante el conjunto cordobés, donde se impuso con un gol de Claudio Villagra. Vale destacar que Falcioni estuvo presente durante el partido a la mira de los chicos, donde Jonás Gutiérrez, Facundo Cambeses y Alexis Maldonado fueron parte del conjunto titular.