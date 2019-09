Desde CICOP denuncian suspensión de operaciones en el Fiorito

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) denunció la “extrema falta de insumos” en el hospital Pedro Fiorito de Avellaneda, que derivó en la suspensión de operaciones.

Desde Cicop consideraron “totalmente irregular” las normativas de la dirección del hospital, que pidió suspender las intervenciones quirúrgicas “que no fueran de urgencia” y que “no se interne a personas que no sean del partido”. “Se está violando y vulnerando el derecho a la salud de la población. Además de no estar por escrito, es absolutamente ilegal”, señalan.

Por su parte, Aníbal Aristizabal, representante de Cicop Fiorito, advirtió que “si bien el hospital siempre estuvo mal”, es la primera vez en 10 años que “se deben suspender cirugías programadas por falta de insumos y que se le dice a los médicos que no se interne a personas que no son de la zona”. “Siempre existió el faltante pero se ha agravado en los últimos tiempos y en las últimas semanas llegó a esta situación dramática”, criticó, al tiempo que consideró que el presupuesto destinado a la salud “es absolutamente insuficiente”.

De acuerdo al representante de Cicop Comisión Fiorito, en los próximos días se reunirán para definir “los pasos a seguir” respecto de la problemática particular del hospital, al tiempo que definirán “las próximas medidas” a nivel provincial. “También estamos atentos a las discusiones que se dan en el panorama sindical en torno a nuestros salarios para ver cómo continuamos el plan de lucha, es un momento muy difícil”, finalizó Aristizabal.

Ante la grave denuncia, Info Región intentó dialogar con las autoridades del centro de salud, pero no hubo respuesta.