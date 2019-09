La falta de gol, una preocupación para Falcioni

Banfield pecó de ineficacia en los últimos metros y cayó 1-0 con Talleres de Córdoba en el Florencio Sola en lo que fue el retorno como entrenador del Taladro de Julio César Falcioni. Tras la derrota, el Emperador evaluó que al equipo “le faltó gol durante todo el torneo” por lo que es uno de los puntos a mejorar.

Banfield cayó con Talleres en el regreso de Falcioni “A este equipo le faltó gol durante todo el torneo, más allá de que tuvieran oportunidades. Tenemos que tratar de provocar y preparar los partidos, para que los delanteros principalmente busquen la definición. Además, tenemos que ser más precisos en la pelota parada”, apuntó Falcioni en la conferencia de prensa luego del partido. En esa línea, consideró que el equipo “acorraló al rival, pero no fue certero en los últimos veinte metros”. La falta de contundencia es un problema para el Taladro, que no convierte hace tres fechas e incluso solo capitalizó uno de los tres penales que tuvo en el torneo. Este domingo, Nicolás Bertolo falló uno.

El encuentro

“Perdimos un partido que no sé si tendríamos que haber ganado, pero seguro no haber perdido”, sostuvo el entrenador. La visita se impuso por un gol de Nahuel Bustos, en un encuentro en el que Talleres se conformó con la ventaja mientras que Banfield fue a buscar pero no logró la igualdad.

“Lo que necesitamos es cambiar algunas cosas, no hablar tanto de lo táctico sino desde lo individual. Nos tenemos que acostumbrar a ganar o a dar vuelta un partido, que eso hace rato no sucede. Tenemos que tener esa agresividad que intentamos tener en el segundo tiempo”, apuntó.

Por otro lado, en relación al penal errado por Bertolo, Falcioni aseguró que con su cuerpo técnico buscaron que “estuviera bien, tranquilo y siguiera jugando de esa manera, ya que incluso tuvo un mejor segundo tiempo, que el primero”.

Los promedios

El presente del club preocupa en Banfield, que luego de su cuarto partido sin victoria, quedó en la zona del descenso. “Estamos en una situación muy incómoda y sabemos que vamos a sufrir bastante, el hincha tiene que saber eso”, anticipó Falcioni.

“Tenemos un grupo de gente experimentada y una pelea que va a ser difícil, pero en la cual estamos todos comprometidos”, agregó. Por el momento, el Taladro comparte posición con Rosario Central, como el último equipo en entrar a la zona roja.

Lo que viene

Antes de enfrentar a Godoy Cruz, el Albiverde tendrá rápidamente su revancha con Talleres. Será este miércoles, desde las 18, por los 16avos de la Copa Argentina. “Me preocupa y quiero jugar ese partido, pero a la vez tenemos que trabajar y pensar con vistas al partido que tenemos en Mendoza, porque a ninguno de nosotros nos gusta estar en la situación que estamos”, sentenció el técnico.