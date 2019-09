A 43 años de La Noche de los Lápices: “Entendí para qué me dejaron en libertad”

Así lo indicó Juana Eva Campero, en diálogo con Info Región, en el homenaje realizado este lunes en el ex Pozo de Banfield.

El ex Pozo de Banfield fue el escenario de varias actividades que se llevaron a cabo en homenaje a los estudiantes desaparecidos hace 43 años, el 16 de septiembre de 1976, en la denominada La Noche de los Lápices.

Juana Eva Campero, referente de H.I.J.O.S Lomas de Zamora e hija de desaparecidos, dialogó con Info Región y señaló: “Entendí el para qué me dejaron en libertad y es poder colaborar con ellos (los chicos) y llevar la bandera de todos los viejos. A su vez, estamos empoderando a los pibes para que puedan defender sus propios derechos”.

En esa sintonía, la representante de la Mesa de Trabajo del Espacio por la Memoria advirtió el accionar del Gobierno Nacional al lamentar “el vaciamiento en todos los espacios de esta índole”. “No hay material, no hay políticas, no hay acompañamiento”, apuntó.

“Nosotros tenemos una relación directa con la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, que es la que tiene el poder sobre este lugar. Queremos más días de visita materiales para entregar a los chicos y más recursos. Sabemos que los que nos dicen que no hay presupuesto y eso lo entendemos, porque tiene que ver con la política de vaciamiento”, agregó.

Finalmente, Campero señaló que “los chicos de las diversas escuelas son los protagonistas” hoy en día y concluyó: “Se apuesta a que la juventud de ahora se sume y transforme la energía de este lugar”.

El 5 de enero de 1978, en la casa familiar de Lomas de Zamora, secuestraron a Juan Carlos, su padre, y a las horas volvieron por el resto de la familia. Juana junto a su madre, su hermano mayor y su cuñada fueron secuestrados. A los días ella, su hermano y cuñada fueron liberados.