Alberto Fernández: “Necesito gobernadores comprometidos con un modelo de país”

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, destacó el diálogo y la “mirada parecida” de la realidad que tiene con Juan Schiaretti. “Necesito gobernadores comprometidos con un modelo de país”, sentenció.

“Yo no necesito de Juan Schiaretti como tampoco necesito de ningún gobernador para ganar la elección. Yo necesito ganarme los votos por mí mismo. Los ciudadanos son libres y nadie los manda a votar. Lo que sí necesito es gobernadores comprometidos con un modelo de país que tenemos que construir entre todos”, aseguró Fernández en declaraciones radiales.

Respecto al acompañamiento o no de Schiaretti en las elecciones del 27 de octubre, el dirigente señaló: “Con Juan tuvimos una muy buena charla. Tenemos una mirada muy parecida sobre lo que pasa en la Argentina y sobre lo que hay que hacer. Lo que me dijo es que tengo que tener la certeza de que él me iba a acompañar si yo ganaba”. “Saber que si finalmente la Argentina decide que yo sea el próximo presidente, voy a contar con Córdoba me da tranquilidad porque es una provincia muy importante”, apuntó.

En torno a los resultados de las PASO, planteó: “Hay un tercio de los argentinos que está votando la continuidad del presente. Me gustaría convencer a esos argentinos de que podemos hacer las cosas de otra forma, bien y darles la confianza que hoy no tienen”. “Todos los que trabajamos en eso sabemos lo que tenemos que hacer, no tenemos dudas. No es un camino fácil. Cada día que pasa la economía se deteriora más. El gobierno piensa que con sólo sostener el valor del dólar oficial alcanza pero mientras tanto las reservas languidecen, el sistema externo no se resuelve, la inflación continúa”.

“La pobreza se ha incrementado mucho en la Argentina y mucha gente está en una situación muy delicada en términos de pobre vivir y sale a la calle para que le presten atención porque de otro modo no los escuchan. Yo entiendo lo que hacen. Lo que pasa es que la historia argentina muestra que si hay un cortocircuito, esa chispa puede generar lo peor. Lo que menos necesita la Argentina es alguien lastimado o peor. Serenémonos, sabemos lo que está pasando y la prueba es que el Congreso votó unánimemente mejorar la asistencia para la Emergencia Alimentaria”, analizó.

Respecto a la eventual gestión, en medio de la crisis, dejó en claro: “Tengo decidido desde el primer día cómo tratar el tema con el Fondo, por eso le fui planteando lo que me parecía que estaba ocurriendo y la responsabilidad que le caía en todo lo que nos está pasando”. “No tengo ningún problema con las multinacionales porque las necesitamos para que inviertan y nos ayuden a extraer el petróleo”, completó.