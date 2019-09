“Entendemos el descontento del hincha”, aseguró Dátolo

Banfield volvió a ser impreciso en los últimos metros y cayó 1-0 ante Talleres de Córdoba, en el debut de Julio César Falcioni como entrenador. “Entendemos el descontento del hincha y tienen razón, pero no pueden dudar nunca de la buena fe que tenemos”, aseguró el volante Jesús Dátolo, luego de que la derrota los posicionó en zona de descenso.

El Taladro no logró cortar la racha frente al conjunto cordobés y sumó su cuarto partido consecutivo sin victorias. “Nacimos en el club y entendemos las necesidades, jamás vamos a hacer algo en contra de Banfield”, sostuvo Dátolo tras las críticas luego del partido.

“Entendemos el descontento del hincha y tienen razón, pero no pueden dudar nunca de la buena fe que tenemos de querer entrar en la cancha y darles una alegría a ellos y a nosotros”, agregó. La derrota posicionó al Taladro en zona de descenso junto a Rosario Central, con quien debería jugar un partido desempate para ver qué equipo mantiene la categoría.

En ese panorama, el volante resaltó que “la necesidad de empezar a sumar es importante” y sostuvo que, de ahora en más, “el equipo no puede cometer más errores”. Por lo pronto, el miércoles volverán a medirse ante Talleres, aunque ahora será por Copa Argentina.

La caída

Banfield tuvo un buen segundo tiempo ante la “T”, pero la falta de efectividad volvió a jugarle en contra. No solo Nicolás Bertolo erró el tiro del penal, sino que el equipo sumó su tercer encuentro sin convertir goles.

Bertolo no pudo aprovechar un penal para igualar el encuentro en el cierre del primer tiempo.

“Perdimos el partido por errores nuestros y no por mérito del rival. Vamos a intentar mejorar eso, porque no nos puede pasar”, evaluó Dátolo. El único tanto del partido lo marcó Nahuel Bustos, de cabeza, a partir de una desconcentración de la defensa local en una pelota parada.

Además, el volante consideró que están “en una racha donde cualquier cosa pega en el palo y entra a favor al rival”, y por eso “hay que estar atento y 100 por ciento concentrado”.

“Hay que jugar la copa y cambiar de chip. Es un partido importante. Si ganamos el miércoles, es un factor anímico para el grupo y para poder jugar el fin de semana”, confió el diez del Taladro.

Falcioni

A pesar de la derrota, el mundo de Banfield tuvo el destacado regreso del Emperador a la dirección técnica. “Fue la persona que me hizo debutar adentro de la cancha. Para mí es un placer tenerlo nuevamente como entrenador”, celebró Dátolo.

“Hay que apoyar el proyecto. En este caso está Julio y vamos todos unidos de la mano. De esto se sale siempre trabajando, siendo conscientes de los errores que cometemos”, añadió el volante.

Además, en referencia a los diferentes planteos entre el ex entrenador Hernán Crespo y Falcioni, consideró que “ninguno de los dos te asegura nada” y sostuvo que “uno te puede gustar más que otro, pero siempre es el mismo objetivo: Sumar de a tres”.

Su presente

Tras sufrir un estado gripal de varios días, Dátolo ingresó en el segundo tiempo frente al Talleres. “Me estoy poniendo bien para jugar y ojalá el entrenador continúe dándome confianza para poder ayudar a mis compañeros en lo que sea”, precisó.

“Uno quiere jugar y ayudar al equipo, al club que me vio nacer. Yo soy de acá, está es mi casa y me duele mucho esta situación, por eso me gustaría jugar”, concluyó el volante.