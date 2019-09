Las chicas debutaron en la Primera C

La Primera C del femenino tuvo su inicio en la competencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las chicas de San Martín cosecharon un empate ante Villa Unida, mientras que Talleres de Escalada y Claypole cayeron en el debut.

Este fin de semana se cumplió una jornada clave para el fútbol femenino y para los equipos de la Región. La AFA dio comienzo a una nueva categoría, donde Talleres, San Martín y Claypole debutaron profesionalmente.

Dada la corta pretemporada y el poco tiempo que lleva la disciplina en cada institución, se estimaba que podían obtenerse resultados negativos. Sin embargo, desde los clubes destacaron el día histórico para cada uno.

El debut

El único equipo de la Región que logró cosechar un punto en la primera fecha fue San Martín de Burzaco. Con un equipo totalmente nuevo, empataron 2-2 ante Villas Unidas, con los goles de Florencia Ramos y Reina Cándido. “Tenemos muchas expectativas, porque jugamos varios amistosos y vimos el nivel. Va a ser una categoría muy pareja”, evaluó su técnico, Gastón Camargo.

Por el lado del Tallares de Escalada, no pudo hacerse fuerte ante Tigre y cayó por 5-0 como visitante. A pesar de la derrota, el entrenador Marcelo Barisone resaltó en diálogo con Info Región: “Esto es un hecho histórico y se está viviendo como tal. Es histórico para el club, para ellas y para todo este movimiento. Si me preguntaban, no pensé que tan pronto iba a crecer así”.

Por último, también tuvieron su debut oficial las chicas de Claypole. Al igual que el Albirrojo, cayó en la primera jornada ante Argentino de Merlo, por 3-0. Sin embargo, el flamante entrenador Leandro Crespillo celebró su incorporación a la competencia de la AFA y destacó que “es una novedad para el barrio que estén representando al femenino”.