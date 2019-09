En Brown admiten que deben “corregir detalles en todas las líneas”

Brown de Adrogué cayó el fin de semana 3-0 como local de Instituto de Córdoba y así cosechó tres derrotas al hilo en la zona B de la Primera Nacional. El elenco de Pablo Vico no demostró buenas actuaciones en el arranque del torneo y eso atenta contra sus intenciones de pelear por un lugar en el Reducido.

“El momento no es el que esperábamos a esta altura del campeonato, aunque somos conscientes de que estamos a tiempo y se puede mejorar. No hicimos bien las cosas y por eso transitamos esta situación en la que no nos gusta estar”, señaló Martín Ríos, en contacto con Info Región.

Mala racha

La caída en el Lorenzo Arandilla ante la Gloria cordobesa confirmó el mal presente del Tricolor. Primero fue el tropezón ante Gimnasia de Jujuy en un trámite parejo, luego el golpe en su visita a Santamarina de Tandil y por último la goleada de Instituto que no estaba en los planes de un equipo que se preparó para pelear en los primeros lugares.

En ese sentido, el experimentado arquero de Brown, opinó: “A pesar de que el resultado fue abultado, en el juego no hubo tanta distancia. Se fueron con una ventaja al descanso y aprovecharon cuando nosotros buscamos el empate y dejamos espacios”.

En paralelo, sobre las causas y las variantes a corregir, evaluó: “No pasa por una u otra zona de la cancha. Hay que mejorar en todas las líneas, somos conscientes que nos han hecho muchos goles y no es solo culpa de la defensa. Estamos preocupados porque queremos revertirlo lo más rápido posible y darle una alegría que le debemos a la gente”.

Parada complicada

El plantel tiene en mente lograr una rápida recuperación, pero para lograr esa meta a corto plazo deberán obtener un triunfo como visitante de San Martín de Tucumán. El elenco del norte del país es uno de los que cayó de la Superliga y aspira a ser protagonista.

“Es un rival muy complicado y en su casa se hacen fuertes con el apoyo de su gente. Es una buena prueba para ver dónde estamos parados y tratar de revertir esto que es malo”, concluyó Ríos.