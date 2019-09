Súper Martes: Comerciantes de Echeverría ofrecen importantes descuentos

Algunos locales ofrecerán descuentos de hasta el 50 por ciento, pagando en efectivo y con tarjeta. “Necesitamos reactivar la economía para que no cierren más comercios”, afirmaron.

Se largó el “Súper Martes” en Esteban Echeverría. Diferentes comercios del distrito se juntaron para impulsar esta iniciativa que ofrece a los clientes descuentos de hasta el 50 por ciento y varias cuotas, pagando tanto en efectivo como con tarjeta, en locales seleccionados.

El impulsor y referente de Comerciantes Unidos de Esteban Echeverría, Ezequiel Barquín, dialogó con Info Región y se mostró “con muchas expectativas y esperanzas” de que la iniciativa pueda “reactivar la economía local”.

“Ya no sabemos qué más hacer. El descuento que proponemos en el centro comercial es lo máximo que podemos hacer. Estamos absorbiendo aumentos para sobrevivir y no despedir a nadie más. Dejamos de pagar impuestos porque ya no llegamos a cubrirlos”, detalló.

Y describió: “Estamos a 17 y septiembre no arrancó. Estaría bueno que tanto el Estado nacional y provincial siga nuestro ejemplo para reactivar el consumo y ver si podemos vender más. Hay que volver a arrancar el pais. Está todo frenado”.

La iniciativa

Los comerciantes se reunieron semanas atrás para debatir el presente de los locales y decidieron llevar a cabo este “Súper Martes”. “Nos juntamos con la intención de hacer algo y mejorar lo que estamos viviendo. Queremos hacer un esfuerzo más para que los clientes vengan a comprar”, precisó Barquín.

“Vamos a tratar de que sea todos los martes de acá a fin de año. Al no tener una Cámara de Comercio que nos regule es todo más difícil. Vamos a ir viendo sobre la marcha a ver cómo funciona”, señaló.

En cuanto a las ayudas desde la Provincia o la Nación, el comerciante lo comparó: “Tenés neumonía y te dan para curar un mejoralito. Necesitamos medidas reales para poder colaborar con la economía y que no cierren más locales. Nadie nos escucha”.

Los detalles

En su cuenta de Facebook, los Comerciantes Unidos de Esteban Echeverría especifican cada local que cuenta con los descuentos. De igual manera, cada comercio seleccionado tiene un cartel que precisa que forma parte del “Super Martes”.