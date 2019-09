El emotivo mensaje de la mamá de Nicolás López

Nicolás López tenía 18 cuando fue asesinado de un balazo en el pecho a la salida del boliche Kla-C, de Lanús. Este miércoles hubiera cumplido 22 años y su mamá, Silvana Vescovo, le escribió un emotivo mensaje.

“Feliz cumple amor de mi vida, hoy el cielo está de fiesta. Hijo te mando millones de besos, mí negro bello… 22 años, tenías tanto por vivir pero la vida te jugo una mala pasada y te fuiste muy pronto. Tantos sueños por cumplir dejaste en el camino”, señala el texto, que desgarra el alma de quien lo lee.

Recuerda: “Hoy es un día muy triste para mí y para todos los q te amamos porque no te tenemos para abrazarte fuerte y darte muchos besos, pero nos quedaron tus mejores recuerdos y con una gran sonrisa nos acordamos de tus locuras, de tus chistes y tus cargadas”. “Te amo mucho hijo, ayúdanos a soportar este dolor. Nicolás, mi negro, mamá no te va a olvidar jamás y pronto nos vamos a ver hijo”, agrega.

“Escucho el viento soplar cada vez más, dice que la lluvia ya no te mojará. Cuántas cosas quisiera preguntar pero nadie respondería lo que quiero escuchar y tu ausencia no la puedo soportar y volveré a ese lugar con flores para llevar. Nicolás López prohibido olvidar”, concluye el emotivo mensaje de su mamá, quien decenas de veces levantó la bandera de su causa para que su muerte no quede impune.

La familia de Nicolás realizó varias movilizaciones y actividades en reclamo de Justicia. El año pasado, de hecho, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de 150 mil pesos para quien brinde “información fehaciente” que colabore con la captura del único acusado por el crimen. A días de cumplirse el tercer aniversario de la muerte, lo detuvieron pero tres meses después fue liberado por falta de mérito.

La sala III de la Cámara de Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora le dictó el 27 de junio la falta de mérito y dejó en libertad a Emanuel Oríz, quien había sido señalado por el crimen de Nicolás López. “Un inocente estuvo tres meses presos”, advirtió la abogada que lo representa, Lidia Seimandi.