Un Banfield necesitado viaja a Mendoza

Inmerso en una lucha compleja por la permanencia, Banfield volverá este domingo a las canchas cuando, desde las 13:15, visite en Mendoza a Godoy Cruz, en un compromiso correspondiente a la fecha 7 de la Superliga.

Ambos equipos vienen de recibir golpes entre semana, ya que fueron eliminados de la Copa Argentina por Talleres de Córdoba, en el caso del albiverde, mientras que River fue el verdugo del Tomba. Ese panorama invita a pensar en un desarrollo abierto en el que buscarán con insistencia la victoria para suplir distintas actualidades negativas.

Con muchas deudas

El Taladro no encontró aún su mejor versión futbolística. Hernán Crespo intentó en el comienzo de la temporada, pero no logró darle la vuelta al equipo para conseguir resultados. Ahora, con la conducción del Emperador, Banfield no mostró reacción anímica y continúan complicados en pos de volver al camino correcto y engrosar los promedios.

La enfermería del Taladro dio de baja algunos nombres importantes. Jesús Dátolo tiene un desgarro en el isquiotibial derecho, por lo que no estará a disposición del cuerpo técnico comandado por Julio César Falcioni. Sergio Vittor, titular en el último partido por el torneo federal, acusa un esguince en la rodilla diestra y también está descartado.

Por otra parte, el juvenil Julián Álvarez, habitualmente titular, continúa con la recuperación de un desgarro en el isquitibial derecho, por lo que traduce otra limitación para el Emperador.

En cuanto a cuestiones tácticas, Jorge Rodríguez le ganaría la pulseada en el mediocampo a Israel Damonte, por lo que el marcador central devenido a volante estaría en el once titular ante los mendocinos.

Incertidumbre

Godoy Cruz atraviesa un período de incertidumbre aguardando por un nuevo entrenador. Javier Patalano conduce de forma interina al equipo, incluso fue el entrenador en el cruce con River por Copa Argentina, aunque se estima que en los próximos días confirmarán al nuevo cuerpo técnico. Juan Pablo Vojvoda, quien hace poco fue despedido de Huracán, es el nombre que pica en punta para el cargo.

En cuanto a los números en el ámbito doméstico, el Tomba está ante último con tres unidades ya que se impuso 2-1 como local de Estudiantes en la fecha 4, pero las restante fueron todas derrotas.