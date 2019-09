La diputado bonaerense por Cambiemos Gabriela Besana analizó el escenario de cara a las próximas elecciones en el que tratarán de revertir el resultado de las PASO y recalcó que desde el oficialismo buscan “explicar que esta es la última crisis antes de empezar a crecer”.

Vidal recorrió Lomas junto a Mércuri “Estamos ante una crisis. No podemos negar la realidad y tenemos que explicar hacia dónde vamos. A veces cuesta un poco más, pero nuestra expectativa es seguir adelante”, subrayó la legisladora por la Tercera Sección Electoral en diálogo con Info Región. Y luego añadió: “Queremos sacar al país adelante para siempre, por eso queremos explicar que esta es la última crisis antes de empezar a crecer. Por eso le pedimos a los bonaerenses que valoren todo lo que se ha hecho. Estamos viendo qué podemos hacer para que la gente no sufra tanto. Queremos paliar esta situación”.

Expectativas y fiscalización

En cuanto a las expectativas de cara a las elecciones generales, enfatizó que realizan “la campaña para ganar, no para perder por poco”. “(María Eugenia) Vidal nos remarcó que hay gente a la que no llegamos y que no está bien con la gestión. Tenemos que escuchar y resolver. Todos en la calle. Esto fue la reunión post paso”, apuntó.

Insistió en que apuntarán a que “el bonaerense vea todo lo que se hizo y que María Eugenia ha sido la mejor gobernadora de la provincia de Buenos Aires”.

Para cerrar se refirió a cómo “cuidarán” el desarrollo de los comicios al enfatizar que “hubo muchas dudas con el tema de la fiscalización en las PASO”. “Está muy bueno lo que pasó después porque se acercó mucha gente queriendo ayudar, queriendo colaborar, así que vamos a preparar mucho a los fiscales, vamos a corregir los errores que siempre hay y cuidando el desarrollo de los comicios. Nuestro objetivo ese día es cuidar a los bonaerenses”, cerró.