Desde Mendoza, Fernández propuso crear “capitales alternas”

El candidato a presidente por el Frente con Todos, Alberto Fernández, encabezó este martes en Mendoza un acto para apoyar la candidatura a gobernadora de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y también lanzó su propuesta de implementar un gabinete federal, para “sacar a Dios de Buenos Aires” y que “atienda en todo el país”.

“Lo que aprendí en la Jefatura de Gabinete es que la Argentina dice ser un país federal que en verdad no lo es. Si no cambiamos la estructura de desarrollo, no vamos a ser nunca otra Argentina“, aseguró el candidato.

Fernández recorre Mendoza para impulsar la candidatura de Fernández Sagasti El candidato del Frente con Todos reunió en la Bodega Ruca Malén, en Luján de Cuyo, a candidatos como Axel Kicillof, Matías Lammens y Sergio Massa y los gobernadores Alicia Kirchner, Mariano Arcioni, Sergio Casas, Sergio Uñac, Roxana Bertone, Gustavo Bordet, Gerardo Zamora y Domingo Peppo, entre otros. “Me encontré con una idea, que hace algunos años esbozó un querido amigo que ya no está, José Manuel De la Sota, que la Argentina tenga una Capital Federal que es la Ciudad de Buenos Aires, pero que tenga capitales alternas, que lo obligue al gobierno a salir de Buenos Aires y conocer lo que pasa en el interior del país”, propuso Fernández.

“Crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí, y escuchar ‘in situ’ los problemas. Porque una cosa es ver estadísticas y otra es ver y escuchar a la gente, porque uno puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto”, sostuvo.

Después de enumerar los problemas que le contó un bodeguero de Mendoza, o por las peripecias económicas que pasan en las diferentes economías regionales, Fernández advirtió: “Si no hacemos otra Argentina, con otra estructura de desarrollo, vamos a seguir repitiendo la injusticia que hoy vemos en la Argentina, que concentra la riqueza en un lugar y hace padecer a la periferia”.