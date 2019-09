Preparan un nuevo pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito

La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca a la comunidad a movilizarse el viernes, a las 17, frente al Congreso para realizar un nuevo pañuelazo. La iniciativa se enmarca en la jornada del Grito Global por Aborto Legal.

“Sumate a exigir Aborto Legal Ya el viernes 27/09 desde las 17 frente al Congreso”, reza la convocatoria. “El #28S es el Día de Acción Global por el Aborto Legal”, advierten. Habrá acciones en toda Argentina, Latinoamérica y el Caribe.

En mayo de este año, la Campaña presentó por octava vez este martes ante el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con el respaldo de 70 firmas de diputadas y diputados de todos los bloques.

Mónica Menini, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, recalcó: “Venimos a exigir un derecho que es una deuda para las mujeres y que es prioritario para las políticas públicas”.

La IVE recibió media sanción el año pasado, pero no pasó el Senado. La referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Zona Sur, Leticia Corral, había destacado que no fue “una derrota” porque “se logró la instalación de la problemática en la agenda pública”. “Es un salto cualitativo enorme para la campaña y que no tiene vuelta atrás”, resaltó.