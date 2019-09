Se demora la puesta en funcionamiento de las líneas 165 y 112

Choferes de las líneas 112 y 165 esperan poder volver a realizar los recorridos en los próximos días. Lo cierto es que la resolución se demora más de lo previsto, tras la adjudicación de forma provisoria a las empresas Tomás Guido y Transportes del Sur.

El delegado Hugo Wurtz no se mostró optimista: “Está todo muy complejo”, consideró. “No vemos que se solucione pronto y veo medio difícil que arranquemos en estos días”, advirtió a Info Región.

“Al margen de lo que salió la semana pasada en el Boletín Oficial, el panorama no está nada fácil. No sabemos cuándo vamos a arrancar porque todavía no se pusieron de acuerdo los empresarios con la gente de Transporte”, señaló Wurtz. Y agregó: “Todavía no nos pagaron lo adeudado, que ya son casi tres meses de sueldos. No tenemos información de cómo sería la división de los compañeros ni a dónde iríamos cada uno, y menos de los predios desde donde operaría cada empresa”.

Finalmente, el delegado apuntó que la Justicia “todavía no autorizó esta licitación precaria y provisoria”, por lo que la iniciativa se encuentra frenada. “No se expidió todavía al respecto de si les va a alquilar los predios a Expreso Lomas o a alguno de los empresarios. Aún no tenemos novedades”, concluyó Wurtz, en charla con este medio.