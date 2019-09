Carrió: “Le pedimos a nuestros adversarios que no prime la venganza”

Si bien se mostró eufórica y vaticinó una victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones del 27 de octubre, Elisa Carrió pidió a los “adversarios” que “no prime la venganza”. Fue en el marco de la marcha convocada por el presidente Mauricio Macri en Belgrano.

Si bien dijo que soñó la victoria y advirtió que “esta amada Argentina está haciendo historia”, deslizó un mensaje para la ahora oposición y pidió que no haya venganza. El Frente de Todos le sacó 15 puntos de diferencia al oficialismo en las PASO de agosto y de repetirse los resultados, Alberto Fernández será el próximo presidente.

“Esta amada Argentina está haciendo historia, con 50 o con el 1,8 por ciento, con lo que sea, pero está haciendo historia”, aseguró, advirtiendo que Juntos por el Cambio triunfará en los comicios del 27 de octubre próximo. “La Argentina sale a la libertad, que es difícil. La libertad se gana con trabajo y con valor, pero se gana”, apuntó.

En este marco, planteó: “Queremos que nadie se tenga que ir del país, queremos justicia, no queremos venganza, queremos paz, no queremos violencia y nos comprometemos a respetar a nuestros adversarios pero les pedimos que respeten nuestros derechos a hablar, a ser libres, a prosperar y que no prime la venganza”.