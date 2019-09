Lavandeira sobre el comunicado del Frente de Todos: “Da vergüenza”

“A mí ese comunicado me da vergüenza. Me da una vergüenza terrible porque hay dos posturas posibles ahí. O desconocen el reglamento o lo hicieron basado en mentiras para confundir al común de la gente que no sabe cómo funciona el reglamento interno del Concejo. No hicimos nada que no corresponda. Es mentira que no demos quórum en las comisiones”, respondió Lavandeira y disparó que “si fue por el debate, fue un acto de cobardía extrema”.

“No querer presentarse a un debate es porque no están a la altura del mismo. Igual, como siempre, a la reunión de labor parlamentaria tampoco asistieron”, apuntó contra la principal fuerza opositora a nivel local e insistió que “utilizan herramientas como los comunicados para manipular a la gente a favor de ellos”.