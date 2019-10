“Guasón” llega a las salas

Guasón

Cuenta el origen de uno de los grandes villanos de Batman: El guasón. Intepretado por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips, la película sigue la historia de Arthur Fleck, un hombre maltratado y abandonado por la sociedad que lo rodea. Cada golpe, cada caída, cada humillación lo llevarán a convertirse en el villano que todos conocemos.

DIRECCIÓN: Todd Phillips.

ACTORES: Joaquin Phoenix, Robert De Niro.

GENERO: Policial.

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años con reservas.

Terror a 47 metros: el segundo ataque

Secuela de “A 47 metros” (2017), donde dos hermanas quedaban atrapadas en una jaula para observar tiburones en el fondo del océano. En esta oportunidad la película sigue a cinco mochileros que se sumergen en las ruinas de una ciudad bajo el agua, pero pronto descubrirán que no están solos en las cuevas subterráneas.

DIRECCIÓN: Johannes Roberts.

ACTORES: Sophie Nélisse, Nia Long, John Corbett.

GENERO: Terror , Aventuras .

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

Porno para principiantes

En 1980 Victor, un cineasta amateur que está a punto de vender su cámara para poder pagar su casamiento, recibe una oferta no muy legal de un empresario dudoso que le encarga hacer una película para el y su amigo.

DIRECCIÓN: Carlos Ameglio.

ACTORES: Martín Piroyansky, Nicolás Furtado, Carolina Manica.

GENERO: Comedia.

ORIGEN: Uruguay, Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

Punto muerto

Luís Peñafiel es un escritor que acaba de finalizar una novela que plantea un crimen perfecto cometido en una habitación cerrada. Festeja haber encontrado la mejor idea de su vida en una convención de autores, donde conoce al joven escritor Gregorio Lupus y al crítico literario Edgar Dupuin, con quienes comparte su asombroso desenlace. Luís se gana el respeto y la admiración de ambos, ya que nadie jamás había encontrado una resolución tan convincente como la suya para el enigma de la habitación cerrada. Esa misma noche, Edgar Dupuin es asesinado siguiendo el mismo patrón que relata su historia.

DIRECCIÓN: Daniel de la Vega.

ACTORES: Luciano Cáceres, Rodrigo Guirao Díaz, Natalia Lobo.

GENERO: Thriller.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

Que sea ley

Documental que sigue la votación del Congreso por la ley de aborto legal, seguro y gratuito.

DIRECCIÓN: Juan Solanas.

GENERO: Documental.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta todo público.

El Reino

Manuel López-Vidal es un politico que está en el mejor momento de su carrera pero su vida se desmorona cuando la prensa filtra un video donde lo implican en una trama de corrupción junto a uno de sus mejores amigos. Mientras los medios de comunicación empiezan a hacerse eco del escándalo, el partido cierra filas y Manuel es expulsado del reino. A partir de ese momento, tendrá que luchar contra sus compañeros de partido, la oposición y los medios de comunicación para no cargar con las culpas de todo.

DIRECCIÓN: Rodrigo Sorogoyen.

ACTORES: Antonio de la Torre, Mónica López, Josep María Pou.

GENERO: Policial, Drama.

ORIGEN: España.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

El cuento

En un mundo y en un tiempo incierto, ya no hay futuro ni para los más aptos. Pero una Mujer, un Niño y un Viejo encontrarán entre sí la fuerza humana olvidada, para resistir.

DIRECCIÓN: Claudio Perrin.

ACTORES: Zahir Perrin, Claudia Schujman.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Argentina.

Muralla

Coco Muralla es un chofer alcohólico que vende una niña a una red de trata para solventar la operación de su hijo enfermo. Finalmente el niño muere y su fantasma atormenta a Muralla quien buscará la redención intentando recuperar a la niña, aunque esto implique su propia condena.

DIRECCIÓN: Gory Patiño.

ACTORES: Pablo Echarri, Juan Carlos Aduviri, Fernando Arze.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Bolivia.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años con reservas.

Metallica and San Francisco Symphony

Para conmemorar los 20 años del album S&M de Metallica, que fue grabado junto a la Orquesta sinfónica de San Francisco. El show fue grabado en vivo en septiembre de 2019 Incluye clásicos del álbum S&M de 1999 y nuevas versiones sinfónicas de canciones posteriores.

DIRECCIÓN: Wayne Isham.

GENERO: Recital.

ORIGEN: Estados Unidos.

The Unicorn

Peter Grudzien es la fuerza musical solitaria detrás de The Unicorn, el primer álbum de country abiertamente gay. Con la misma crudeza de una vida llena de altibajos, The Unicorn, la película, sigue su derrotero artístico y personal, que incluye problemas mentales y una familia particular y caótica.

DIRECCIÓN: Isabelle Dupuis, Tim Geraghty.

GENERO: Documental.

ORIGEN: Estados Unidos.