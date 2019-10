“Donde Cambiemos es gobierno quieren forzar el corte de boleta”

El senador bonaerense y candidato a la reelección por el Frente de Todos, José Luis Pallares, criticó la campaña encarada por Cambiemos en los municpios en los que son oficialismo al señalar que “quieren forzar el corte de boleta en los distritos que están gobernando como 3 de Febrero, Morón, Quilmes y Lanús”.

Particularmente sobre Lanús, su distrito, consideró que la estrategia de Cambiemos “también consiste en ensuciar al candidato” opositor, en referencia al conflicto desatado en el Concejo Deliberante entre los bloques de la oposición y el oficialismo. Mediante diversos comunicados las fuerzas opositoras vienen denunciando el accionar del oficialismo, al que acusan de desplegar una “campaña sucia”.

“Lo que sí puedo decir es que al hablar con los concejales veo que quieren discutir cuestiones elementales, pero no hay trabajo en comisiones ni sesiones convocadas”, consideró el senador massista, para luego remarcar que “ahora, por capricho, quieren instalar un debate que no existió jamás en nuestro distrito: buscan cualquier tipo de artilugio para intentar tapar una realidad que no se puede ocultar”, denunció en una entrevista con InfoRegión.

Asimismo, el legislador bonaerense se refirió al rol de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien se mostró recientemente con Mauricio Macri en el marco de la campaña electoral hacia las generales: “Van a seguir haciendo campaña porque tienen un deber con sus candidatos y con los que los votaron pero saben muy bien que no tienen ninguna forma de revertir los resultados”, analizó.

“El pueblo se los advirtió y solo agravaron la situación día a día. Los anuncios que hicieron sólo fueron una burla, proponiendo cosas que no sirven”, puntualizó Pallares respecto de las medidas que adoptó el Gobierno luego del revés electoral.

Destino sellado

Por otra parte, criticó los actos de Juntos por el Cambio que utilizaron como platea las Barrancas de Belgrano y la plaza de Junín, entre otras, apuntando a recolectar votos en la carrera al 27 de octubre.

“Treinta marchas para anunciar treinta medidas es puro duranbarbismo. El discurso del Presidente dejó mucho que desear y en Junín no juntaron ni mil personas. No van a ningún lado ni con esto ni con ninguna estrategia, porque su destino está sellado”, sentenció.

Apuntó entonces contra la gestión de la Provincia de Buenos Aires al referir que “está como está porque Vidal hizo lo mismo que el Gobierno nacional. Porque Vidal es Macri, sin obras y sin logros que puedan mostrar. Sólo hablando de la guerra contra las mafias que no se ve porque se sigue encontrando drogas y se ven encontronazos entre las policías Bonaerense y Federal. No tienen para mostrar nada de gestión”.

“Vidal tenía buena imagen como candidata y esa imagen decae y va en picada con el Presidente”, enfatizó.

Con la expectativa de que se ratifique el resultado de las elecciones PASO, especuló que en los próximos años un eventual gobierno del Frente de Todos “va a tener que hacer un pacto social con todos los sectores. Tener un movimiento obrero fuerte, robustecido, que se permita los cambios, porque Argentina necesita tener mayor trabajo y permitir el crecimiento hacia adentro”.

“Vamos a tener un presidente en el cual confiamos y es un hombre de diálogo. No tenemos duda que la única forma de salir de esta crisis es con diálogo y trabajo en conjunto. Para salir con el federalismo y visitar todo el país y a partir de la producción y del trabajo se va a poder avanzar”, subrayó.

Para cerrar proyectó que “el 27 de octubre no solo se va a ratificar el apoyo al Frente de Todos sino que se va a ampliar”.