Toma de rehenes en Calzada: Aseguran que es delicado el estado de uno de los heridos

Fabiana, sobrina de las víctimas, confirmó a Info Región que su tío está delicado. “Está muy mal. Es discapacitado y todavía no salió del quirófano”, aseguró.

También indicó que Gladys, la mujer de 79 años y pareja de Oscar, fue apuñalada en el cuello, pero “está fuera de peligro” y en las próximas horas sería dada de alta.

Sobre el hecho, Fabiana manifestó: “No sabemos lo que pasó, nos vamos enterando pero no lo podemos creer. No me quiero imaginar cómo va a estar mi tía cuando vuelva a su casa, perdió a su familia”.