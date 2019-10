“Las estrategias de Juntos por el Cambio son a base de engaños”, cuestionó Reigada

La candidata a senadora provincial por la Tercera Sección por el Frente de Todos y dirigente de Suteba, María Reigada, cuestionó la intención de sectores de Juntos por el Cambio de realizar campañas provinciales y municipales separadas de la nacional. “Como siempre las estrategias de ellos son en base al engaño y a la falta de información. Pero entiendo que no nos pueden engañar tan fácilmente. La gente no come vidrio”, subrayó.

Lanús: De Gennaro tildó de “ridícula” la estrategia de campaña de Juntos por el Cambio En este marco, añadió: “No estaríamos así en la Provincia de Buenos Aires si no hubieran sido allí, en los municipios, los intendentes los que han hecho el correlato de las políticas nacionales despidiendo por ejemplo tantos trabajadores municipales. Hubo mucha crueldad en las políticas de Cambiemos”. Recalcó, en diálogo con Info Región, que desde el Frente de Todos apuestan “a la boleta completa” para “coordinar las políticas a nivel municipal, provincial y nacional. Pacto social Confió, asimismo, que en las elecciones del domingo 27 se ratificará el resultado de las PASO y valoró que el candidato a presidente Alberto Fernández “mostró que está dispuesto a conversar con muchas personas para salir primero del hambre y reactivar a partir de allí el aparato productivo”.

“Para eso se va a necesitar del pacto social y de un nuevo encuentro de los sectores productivos y de los sectores sociales que atienden las necesidades de quienes aún no están en el mercado de trabajo”, evaluó.

Y completó: “Tenemos que hablar de un nuevo acuerdo social para salir de la situación en la que estamos. Si no solucionamos el problema de la productividad, no salimos del problema del endeudamiento. Hay que salir del mercado financiero para concentrarnos en el aparato productivo para pensar en nuevos espacios de trabajo y distribución de las riquezas”.