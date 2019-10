Realizarán una marcha para pedir justicia por Guido Álvarez

Familiares, amigos y vecinos de Guido Álvarez realizarán este viernes una marcha para pedir justicia por Guido y detenciones. La convocatoria es a partir de las 10 en la Escuela Nº 11 de Lomas de Zamora, a donde asistía el joven, y luego marcharán hasta el Los Tribunales de Lomas de Zamora.

Guido Álvarez tenía 16 años. Durante la madrugada del domingo 29 de septiembre fue apuñalado a la salida de una fiesta en el barrio Santa Marta.

La familia de la víctima realizará una marcha para que el hecho “no quede impune”, ya que aún no hay detenidos por el hecho. “Vamos a marchar para pedir justicia por Guido, el hombre que lo mató sigue libre”, sostuvo Cristina, la tía de la víctima.

De acuerdo a trascendidos, el joven se encontraba en una fiesta cuando dos delincuentes intentaron robarle sus pertenencias pero ante la resistencia del joven, lo apuñalaron y huyeron. Guido fue trasladado al hospital pero no resistió.

La tía del joven de 16 años invitó a todos a la movilización y lamentó: “El era un buen chico no merecía que lo maten, no tengo palabras más que pedir justicia para que no haya más (casos ) como (el de) Guido”.

La marcha será este viernes a partir de las 10 en las puertas de la Escuela Primaria 11 donde asistía la víctima y que está ubicada en Olmos 530. Luego se movilizarán hasta las puertas de los Tribunales de Lomas de Zamora para insistir en el pedido de justicia.

La causa, caratulada como “homicidio”, se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez.