Desde Juntos por el Cambio apuntan contra Kicillof: “No conoce la Provincia”

Desde Juntos por el Cambio continúan los cuestionamientos al candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, por sus declaraciones en las que sostuvo que mucha gente que perdió su trabajo se volcó a vender droga. “Deja algo muy claro. No conoce la Provincia, ni la recorre. Acompaño las palabras de nuestra Gobernadora (María Eugenia Vidal), ni los desocupados ni los pobres son narcotraficantes”, cruzó la senadora provincial y primera candidata en la Tercera Sección, Lorena Petrovich.

Cruce entre Kicillof y Vidal por la problemática de la droga En diálogo con Info Región, la legisladora oriunda de Lanús añadió: “Estoy del lado de los que combatimos y nos sumamos a la lucha contra el narcotráfico. Una pelea que se puso María Eugenia Vidal al hombro y que acompañamos todos los días con un fuerte trabajo”. Tramo final de la campaña Petrovich, por otra parte, recalcó que a menos de 20 días para las elecciones “la campaña siempre fue cerca de la gente”. “Y ahora más que nunca seguimos encontrándonos todos los días porque en cada uno de esos encuentros sabemos qué es lo que les preocupa. Qué es lo que creen que todavía podemos cambiar, mejorar. Esta segunda etapa es con más fuerzas que nunca y todos juntos”, subrayó.

Aseveró, en este punto, que la proyección es “muy positiva”. “Sabemos el trabajo que hicimos y que la gente lo valora. Pero también redoblamos esfuerzos y no bajamos los brazos, no nos detenemos y no aflojamos”, enfatizó.

Y sentenció: “La prioridad siempre es que los bonaerenses estén y vivan mejor, y el foco está puesto ahí todos los días. Las expectativas son buenas y tenemos claro que la única batalla que se pierde es la que no se intenta”.