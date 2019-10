Finocchiaro cargó contra Kicillof

El ministro de Educación y candidato a intendente de La Matanza por Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, arremetió contra el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, y planteó que si por el fuera, “crearía una categoría que sería el narcotributista”.

“Hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”, había dicho el ex ministro de Economía. “No lo dijo para salir del apuro o porque se equivocó, lo dijo porque ideológicamente cree eso”, sostuvo el funcionario.

Y subió la apuesta: “Yo creo que si volviera a ser ministro de Economía crearía una categoría (fiscal) más que sería la de narcotributista”. “Creo que muchas personas que en este momento lo están pasando mal y están haciendo lo imposible para subsistir honradamente”, consideró.

“Yo vengo de una familia que estuvo en ese lugar, a mi la pobreza no me la van a contar, no la leí en un libro la pobreza, la viví. Y La Matanza hace 40 años estuvo mejor que ahora, después de 36 años de gobiernos peronistas que hicieron de la pobreza una forma de gobernar para poder mantenerse”, declaró.