Macri y Vidal en Olavarría: “Somos honestos, trabajadores, democráticos y respetuosos”

El presidente Mauricio Macri encabezó, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, un acto en la marcha del “sí, se puede” en Olavarría. Ambos destacaron los “valores” de Juntos por el Cambio, de cara a las elecciones del 27 de octubre.

“El gato aguanta”, dijo el Presidente, mientras la multitud coreaba “el gato no se va”. Y aclaró: “Acá no choripán”.

Tras confiar en revertir los resultados de las PASO de agosto, destacó: “Nos une querer cuidar nuestra democracia, querer vivir en paz, nos une la honestidad, nos une respetar al otro. Nos une el ´no´ a la impunidad”.

Y aseguró, a renglón seguido, que lo que viene para el futuro del país “es crecimiento, generación de empleo, mejora del salario”. Propuso, entonces, “un país fundado en la cultura del trabajo”.

Antes, Vidal señaló: “Nos decían que era imposible que una mujer gobernara la Provincia, que era imposble traer el SAME, nos decían quera imposible en una ciudad como esta que llegara el gas, el agua potable, las cloacas, que tuviéramos paneles solares, y en estos cuatro años juntos hicimos posible todos esos imposibles”.

“Nuestro ´sí, se puede´ no es un slogan, es haber demostrado que no había imposible para los bonaerenses. Nos convoca hoy acá, diciendo no nos damos por vencidos, vamos de nuevo a hacer posible lo imposible el 27 de octubre”, aseguró la mandataria provincial, quien valoró: “En estos años, hicimos muchas cosas juntos y pudimos demostrar que todo eso que dijimos en el 2014. Demostramos que podíamos ser un gobierno de verdad que peleáramos contra el narcotráfico”.

En este marco, consideró: “Podemos ser el gobierno del trabajo, de la producción, del salario, porque pudimos ser muchas otras cosas que no se habían podido en décadas. Las políticas se pueden mejorar, cambiar, pero lo que uno es no se cambia. Nosotros somos honestos, trabajadores, democráticos, respetuosos. Eso nos define y por eso hacemos posible lo imposible juntos. Lo que somos no cambia, es nuestra esencia”.