“Cuidado con comprarse el traje azul anticipadamente”, advirtió Pichetto

Además, dijo que “el ajuste ha terminado” en un eventual segundo mandato de Mauricio Macri y valoró “el esfuerzo que hizo mucha gente, especialmente la clase media”, ya que “es la única que paga: paga los planes, paga todo”.

“Esta historia no está escrita. Cuidado con comprarse el traje azul anticipadamente. No es una elección matemática que se va a trasladar al 27 de octubre con los mismos porcentuales (de las PASO). Es otra elección”, sostuvo el compañero de fórmula de Mauricio Macri en diálogo con la radio La Once Diez.