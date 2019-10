Tres economistas ganaron el Nobel de Economía por su trabajo sobre pobreza

Tres economistas del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard fueron galardonados con el Premio Nobel de este año, por su investigación sobre cómo sacar a la gente de la pobreza.

El profesor del MIT Abhijit Banerjee, de 58 años de edad, que nació en la India, y su esposa Esther Duflo, que nació en Francia en 1972, compartieron el premio con el economista de la Universidad de Harvard Michael Kremer “por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global”.

“La investigación realizada por los galardonados de este año ha mejorado considerablemente nuestra capacidad para luchar contra la pobreza mundial “, dijo la Real Academia de Ciencias de Suecia. “En solo dos décadas, su nuevo enfoque basado en experimentos ha transformado la economía del desarrollo, que ahora es un campo floreciente de investigación”, añadió la entidad.

