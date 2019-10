Lavandeira rechazó ser responsable de una “campaña sucia” y cargó contra la oposición

Y añadió: “Yo no ensucio a nadie, ni invento. Pero no me voy a poner a la altura de ellos. Si me van a acusar que me lo expliquen”.

En este marco, cargó contra la oposición local al remarcar que “ellos son de la política vieja”. “Pertenezco a otra generación y no tiene que ver con la edad, sino el bagaje político que tenemos. Yo no hago campaña de esta manera, respondo cuando me pegan pero mi manera de hacer política no es esa, es estar con los vecinos, contar lo que estamos haciendo. Mi forma es transmitir gestión”, subrayó.

Última sesión

En la última sesión del Concejo se aprobó por voto de los concejales oficialistas la ampliación del Presupuesto en 303 millones de pesos y la toma de créditos por más de 100 millones de pesos para obras.