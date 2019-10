Procesan por negociaciones incompatibles en la Anses a Luis María Blaquier

El juez federal Sebastián Casanello procesó por presuntas negociaciones incompatibles al ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses Luis María Blaquier con un embargo de doce millones de pesos.

Según informaron fuentes judiciales, el procesamiento se firmó en el marco de una causa por supuestas irregularidades cometidas en 2016, cuando se suscribieron obligaciones negociables de las empresas Arcor SA y Cablevisión SA.

De acuerdo a la imputación del fiscal federal Franco Picardi, Blaquier suscribió en 2016 obligaciones negociables de esas empresas con fondos de Anses, pese a que estuvo vinculado con ambas hasta diciembre de 2015.

El ex funcionario quedó imputado por no informar de su vínculo anterior con las empresas beneficiadas por las decisiones del FGS y por no haber optado por la posibilidad de abstenerse de participar de esas decisiones, explicaron fuentes con acceso al expediente.

Para los investigadores, Blaquier habría puesto en evidencia un particular interés por beneficiar a estas empresas dado que, por ejemplo, las prefirió por sobre otras que según la investigación ofrecían mejor tasa de interés.

Otro elemento plasmado en la investigación es que el lugar que ocupaba hasta 2015 en relación a Cablevisión S.A. fue ocupado luego por un hermano suyo, hecho que a juicio de los investigadores también podría haber influido en sus decisiones, y que no fue informado.

Aranguren y Alonso, a indagatoria

Por su parte, el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron citados a prestar declaración indagatoria el 20 y 21 de noviembre, respectivamente, por disposición del juez Luis Rodríguez.

El ex ministro está imputado por “negociaciones incompatibles con la función pública” porque asumió en la cartera energética siendo accionista de Shell, petrolera a la que debía controlar cuando estaba en el Estado. Alonso, en tanto, está acusada de encubrir al ex funcionario. La causa se inició en 2016 por una denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.