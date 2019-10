Alberto Fernández consideró que “Macri tiene un nivel de ignorancia llamativa”

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró que el presidente Mauricio Macri “tiene un nivel de ignorancia llamativa”. De cara al debate de mañana en la UBA, aclaró que no mantiene ningún tipo de diálogo con él.

“Macri no tiene idea de lo que pasa en su gobierno, tiene un nivel de ignorancia llamativa y habla de cosas que no tienen que ver con la verdad. No hablo más con él porque me cansé de que mienta y diga que las cosas las acordaba conmigo”, aseguró el dirigente en declaraciones radiales.

“Habla de la inversión en ciencia y tecnología, y la inversión cayó un 43%; habla de educación, y el presupuesto cayó un 40%, y les sacó las notebooks a todos los chicos; te dice le preocupa la salud, que cayó un 23%. Todo lo que dice es mentira”, aseguró Fernández. Y apuntó: “Para Macri, el problema es el derecho que tenían los jubilados a que sus ingresos se actualicen por el costo de vida, y el derecho de los trabajadores a tener paritarias. Para Macri el problema de la Argentina es que da derechos”.

Las declaraciones del candidato del Frente de Todos se conocen un día antes de la segunda edición del debate presidencial obligatorio que se realizará mañana a la noche en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Este sábado, además, subió un mensaje en redes sociales para destacar la unidad. “Otra vez volvimos a estar unidos, otra vez juntamos fuerzas para decirle para siempre adiós a estos malos momentos que nos han hecho vivir. Les vamos a demostrar, con toda nuestra fuerza, lo que los argentinos deseamos: poner a la Argentina nuevamente de pie”, señala el texto.