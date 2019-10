Alfonsín: “Gane quien gane es absolutamente necesario terminar con la grieta”

El dirigente radical y ex diputado nacional Ricardo Alfonsín realizó un balance de lo que fue la campaña a una semana de las elecciones generales y señaló que “se entendió que con políticas liberales no se resuelven los problemas que había que solucionar desde el 2015”. Además, advirtió que para el próximo gobierno “es absolutamente necesario terminar con la grieta”.

Los hechos demuestran que teníamos razón los que le reclamábamos al partido que se hicieran los esfuerzos necesarios para que el PRO no hiciera esto", reprochó y recalcó que "el problema son las políticas que se aplicaron, porque las políticas neoliberales fracasan en este país". En este sentido se refirió a lo que cree que serán los resultados de la elección del 27. "Hace un año dije a los radicales que Cambiemos perdería las elecciones. No me sorprendió lo que pasó ni siquiera en su magnitud", aseguró y estimó que "no se van a modificar demasiado los resultados de las elecciones del 11 de agosto".

Desmentida

Por otra parte, rechazó que haya sido convocado por el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, para que sea el próximo titular de la Oficina Anticorrupción. “No tuve ningún ofrecimiento. Me han preguntado varias veces esto sobre todo en off, esa información viene de dentro del partido”, advirtió y subrayó: “No he tenido reuniones ni he programado reuniones para más adelante”.

Asimismo también cuestionó al sector del radicalismo que precipita un “rearmado” del partido luego del macrismo, confesó que “le resulta chocante” y argumentó que “esas cosas ahora no se pueden hacer en un contexto que es tan difícil cuando la gente tiene hambre”. “A esos radicales me gustaría escucharlos cuando sea la oportunidad hacer un comentario en cuanto a las políticas que implementó este gobierno”, apuntó.

Cerrar la grieta

Para cerrar analizó que “gane quien gane es absolutamente necesario que se convoque al diálogo para terminar con la grieta y armar acuerdos con todos los sectores políticos y sociales”.

“El futuro gobierno inevitablemente y tendrá que apelar a los futuros acuerdos y consensos para resolver los problemas de la coyuntura y los más estructurales también”, concluyó.