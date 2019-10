Lomas: Campaña solidaria para ayudar a una nena con problemas en la columna

La menor debe ser operada pero la familia no cuenta con los fondos para comprar los materiales. ¿Cómo ayudar?

Diana tiene 13 años y vive en Lomas de Zamora. Fue diagnosticada con espondilolistesis escoliosis pseudoartrosis, una enfermedad “muy dolorosa” de la columna vertebral. La familia emprendió una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos que le permitan afrontar una operación que le pueda reestructurar la columna.

La joven, que se encuentra actualmente en el hospital Juan P. Garrahan, necesita una operación que ronda los 850 mil pesos. “El hospital no cuenta con los materiales que mi hija necesita para su cirugía, que son 32 tornillos, barras y otros materiales. Por el alto costo, no podemos comprarlos porque ya hemos gastados todo y no tenemos nada”, relató Ricardo Carlos García, el padre de Diana.

Ante la desesperación por no poder ayudar a su hija que se encuentra “en una etapa de dolor continuo”, Ricardo -junto con su familia- hizo un llamado a la solidaridad para comprar los materiales y que Diana pueda recibir la operación que tanto necesita. “Hemos solicitado ayuda al Ministerio de Salud y en diferentes entidades para ver si podían ayudarnos, pero ya han pasado 8 meses sin ninguna respuesta para la entrega del material que necesitamos por eso ahora recurrimos a la voluntad de la gente”, lamentó Ricardo.

Diana, con apenas 13 años, ya fue sometida a cinco operaciones que fueron necesarias para afrontar su enfermedad, aunque ninguna dio resultados óptimos. “Da mucha impotencia verla sufrir sin poder calmar su dolor”, lamento el padre de la chiquita que a pesar de recibir dosis de morfina “cada 4 horas”, ya no le calma el dolor.

Para colaborar con la operación de Diana, la familia habilitó un número de cuenta para abonar las donaciones a través de Rapi Pago. El número es 2731871369. “Les pido por favor a que se sumen a esta causa que es de gran valor para mí porque se trata de mi hija”, rogó el hombre.