“Nos pesa jugar de local”, evaluó Falcioni

Banfield cayó sobre el final ante Atlético de Tucumán y se volvió a complicar en la zona roja de los promedios. “Nos pesa jugar de local, nos vemos en la obligación y esa obligación a veces te traiciona”, evaluó su entrenador Julio César Falcioni, luego de la cuarta caída al hilo del Taladro en el Florencio Sola.

El Taladro no logra encontrar el rumbo en la Superliga y sumó su tercer partido sin conocer la victoria. “Hemos perdido puntos donde ninguno de los rivales ha sido mejor que nosotros”, lamentó Falcioni, luego de caer 2-1 ante el conjunto tucumano.

“Nos pesa jugar de local, nos vemos en la obligación y esa obligación a veces te traiciona, te hace provocar espacios, dudar y eso lo estamos pagando muy caro. Tenemos que intentar recuperar la confianza y seguridad”, sostuvo en conferencia de prensa.

Desde la llegada del entrenador, Banfield perdió en los tres partidos que disputo en su casa; mientras que su única victoria de local en la competencia fue el 1-0 ante Estudiantes de La Plata, bajo la conducción de Hernán Crespo.

El partido

El Albiverde igualaba por la mínima ante Atlético de Túcuman, pero en el cierre, la visita se quedó con los tres puntos. “Como en los últimos partidos, las mejores oportunidades las tuvimos nosotros, pero en el momento de la definición nos falta la seguridad o certeza para definirlo”, expresó Falcioni.

“En los momentos que se abría el partido encontrábamos los espacios, pero a veces el apuro o la necesidad de querer ganar, te hace cometer errores”, agregó.

En ese marco, Falcioni destacó que “son pequeños detalles que hacen que un equipo pierda puntos y eso no se puede aceptar”, dado que la falta de efectividad es una de las causante del presente del equipo.

Panorama

Tras esta nueva caída, Banfield volvió a complicarse en la zona roja del descenso. “Acá los responsables somos todos”, recalcó el Emperador y apuntó que su labor es “encontrar un equipo que sea confiable”.

“En una acción o varias acciones, nos ponen el cuerpo y nos anticipan, ganan la posición y eso no puede pasar, son las cosas que tratamos de corregir. El rival no nos supera, pero el resultado no se da y habrá que buscar otra forma para poder conseguir los tres puntos”, sentenció.

La próxima fecha, el Taladro visitará a Racing. El equipo de Falcioni deberá conseguir una victoria para obtener un poco de aire en la lucha por mantenerse en la categoría.