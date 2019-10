Alberto Fernández pidió que el Gobierno “no haga las cosas más difíciles”

El candidato presidencial del Frente de Todos afirmó que “no paran de designar funcionarios" y que "no pueden controlar la inflación”. “Lo único que les pido es que me ayuden a encaminar y levantar la Argentina”, agregó.

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, brindó una conferencia de prensa en Bahía Blanca donde le pidió al Gobierno nacional que “no haga las cosas más difíciles” en la previa de las elecciones generales de este domingo.

“Argentina no tiene que tener más cimbronazos como los que el Gobierno nos hace sentir desde hace un año y medio. No paran de designar funcionarios, no pueden controlar la inflación. Espero que no hagan las cosas más difíciles”, afirmó el candidato.

En esa sintonía, aseguró que respeta “la decisión de todos” de cara a los comicios y apuntó: “Lo único que les pido es que me ayuden a encaminar y levantar la Argentina. La grieta fue algo muy perverso que nos postergó mucho tiempo. Todos debemos tirar para el mismo lado, integrados en el proceso de recuperación de Argentina”.

“Quisiera que si el resultado le resulta adverso, (Mauricio) Macri no se enoje ni maltrate a los argentinos o libere el dólar. Debemos tomar todo con tranquilidad porque así es la democracia. De mi parte toda la voluntad y vocación para que todo transcurra en tranquilidad”, agregó.

Fernández, en tanto, se refirió al debate presidencial de este domingo y destacó las “características tales como el cruce e intercambio con tiempos”, que brindan “posibilidades muy acotadas”. “Esos 13 minutos uno trata de usarlos para decir cosas que le ayuden a la gente”, comentó.

Por otra parte, el candidato destacó que la educación pública “es algo muy importante que nos hizo diferentes en América Latina”. “Nuestros cinco premios Nobel salieron de la universidad pública. Tenemos que volver a la paritaria nacional docente para equilibrar para arriba”, aseguró.

“Las mejores capacitaciones tienen que llegar a todos los docentes de la Argentina. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Porque el futuro tiene que ser con conocimiento, ciencia y tecnología”, recalcó.

A su vez, el aspirante a la presidencia apuntó contra el jefe de Estado y sus dichos sobre la obra social de los jubilados. “Lo escuchaba al presidente hablar de lo bien que funciona el PAMI. Me gustaría vivir en el país del presidente, pero es muy distinto al mío. Los jubilados la están pasando mal. El PAMI está quitando muchas prestaciones”, precisó.

“Dejaron de cubrirle el 100% de los medicamentos a los jubilados. Hoy en día los medicamentos le sacan un tercio de la jubilación a quienes cobran la mínima. Hay que corregirlo urgentemente. Debemos ser honestos con nuestros abuelos”, subrayó.

Y añadió: “Tenemos un mapeo con los datos de pobreza de Argentina. Nuestro llamado contra el hambre es a la conciencia pública. El hambre y la subalimentación representan una Argentina que está perdiendo fuerza”.

Fernández, finalmente, habló sobre Vaca Muerta y señaló que “puede ayudarnos mucho a desarrollarnos en los próximos años”. “Estoy decidido a que Argentina vuelva a ser un país federal y para eso todos sus rincones tienen que desarrollarse. Esa es la decisión”, indicó.

“El potencial de Vaca Muerta es a través del puerto de Bahía Blanca y todo este complejo portuario. No es posible que Buenos Aires quiera llevarse cualquier negocio que pueda surgir en Argentina”, concluyó.