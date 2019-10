Echeverría: Saavedra vaticinó que se repetirá el triunfo de Todos y cargó contra la oposición

“No creo que se revierta el resultado, si no tienen territorio y no se han embarrado. Además ellos no están preparados para perder y en este Gobierno nacional hubo más fracasos que aciertos”, advirtió el edil en declaraciones a Info Región.

De cara a la elección del domingo, indicó que se encuentran “permanentemente trabajando de cara a la gente y hacer campaña es lo mínimo para refrescar un poco la memoria de los vecinos y mostrar que hay un municipio que hace obras y se preocupa por la educación reparando escuelas y sobre todo la salud ya que se colocaron tomógrafos de alta tecnología en los centros”.