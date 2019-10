Para Russo, “el peronismo unido es la única fuerza que puede dar respuestas ahora”

El primer candidato a concejal por el Frente de Todos de Lanús, Nicolás Russo, aseguró que el balance de la campaña en el distrito “es muy positivo” ya que “si bien antes del 11 de agosto se percibía que la gente necesitaba una transformación, después de las PASO es mucho más marcado”. Sostuvo, en este punto, que “el peronismo unido es la única fuerza que puede dar respuestas a lo que va a ser la reconstrucción de la Argentina”.

“Cuando recorremos con Edgardo (Depetri) el distrito la gente se suelta, comenta sus necesidades, las ganas de que esto se transforme, que no soporta más el agobio económico que está viviendo. La gente sabe que Lanús no puede tener un proyecto que no esté mancomunado con Provincia y Nación. Vemos mayor respaldo”, destacó el también presidente del Club Atlético Lanús en diálogo con Info Región.

Massa visitó Lanús y se reunió con comerciantes junto a Depetri Visita de Massa En este sentido se refirió a la visita de Sergio Massa al distrito, valoró que “es muy importante” para el espacio al que pertenece y lo definió como “uno de los cuadros políticos más importantes que dio la Argentina en los últimos tiempos”. “Tuvo definiciones muy claras sobre lo que viene para el país. Estuvimos reunidos con un sector de comerciantes, sobre todo gastronómicos y empresarios. Sergio interactuó con ellos y respondió muchas preguntas. La gente se fue conforme y sabemos que el peronismo entró en Lanús como una fuerza capaz de encarar lo que viene”, resaltó.

Al ser consultado, en tanto, sobre las expectativas para las elecciones generales, aclaró: “No se ganó nada todavía. Estamos convencidos que nos va a ir mejor que en las PASO”.

Además apuntó a lo que dejará la gestión de Néstor Grindetti al proyectar una futura administración municipal del Frente de Todos: “Hay un endeudamiento importante pero el municipio se agarra sin beneficio de inventario. Estamos dispuestos a que se ratifique el resultado de las PASO con apoyo del peronismo, de los movimientos sociales, trabajadores, y radicalismo”.

Fiscalización

Para cerrar aseveró que no se tomarán recaudos especiales para el desarrollo de los comicios pero remarcó que fiscalizarán “muy bien desde la militancia que está muy comprometida con el proyecto”. “En cada mesa vamos a tener fiscales que van a hacer las cosas como corresponde. Y vemos para entonces un resultado aún más amplio que el que tuvimos en las PASO”, finalizó.