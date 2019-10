Los Andes: Protesta de Utedyc por despidos y sueldos adeudados

Este martes la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) realizó una protesta frente a la sede del club Los Andes en reclamo por despidos y pago de salarios atrasados. “Nos movilizamos porque la institución adeuda a los trabajadores tres meses de sueldos y despidieron a 18 compañeros”, advirtió el secretario adjunto de la seccional zona sur del gremio, Agustín Calveira, en diálogo con Info Región.

“Hace 20 días que desde el club cortaron el diálogo. Desde que Víctor Grosi ganó las elecciones que no pagan los sueldos de los trabajadores y la semana pasada le llegó el telegrama de despido a 18 personas. Nunca esperé que un colega gremialista que tiene un sindicato tome esta decisión”, subrayó en referencia a la pertenencia del Presidente del club a la conducción del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC).

De esta protesta fueron parte casi 100 trabajadores y desde Utedyc adelantaron que volverán a realizar un reclamo este miércoles y jueves. El conflicto lleva varios meses y fueron varias las medidas de fuerzas tomadas por el gremio como la que llevó a que el partido entre el Milrayitas y Fénix se juegue sin público en el Eduardo Gallardón.

“Al principio desde el club esgrimieron que cómo no había fútbol no entraba plata, pero dejamos jugar los partidos y no hubo noticias. No descartamos más medidas de fuerzas”, reiteró el gremialista.

Por último, Calveira aseguró que están “abiertos al diálogo” en busca de llegar a un acuerdo y aseveró que desde el gremio “están haciendo todo lo posible para revertir la situación y que las cosas mejoren para los trabajadores”.