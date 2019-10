Para Lacunza, “no hay que salir corriendo” a renegociar la deuda

El Ministro de Hacienda advirtió que la deuda pública "es alrededor del 70% del PBI, pero no es impagable”.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que “no hay que salir corriendo” a renegociar la deuda y consideró que si el presidente Mauricio Macri se impone en las elecciones del próximo domingo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizará el último desembolso.

Precisó que la deuda del país creció en la actual gestión “70.000 millones de dólares, que es una suba de 29%”, pero aclaró que ello no es solo responsabilidad del gobierno, ya que “la deuda se determina en la ley de presupuesto, en la relación con las provincias, incluso en los fallos judiciales” con incidencia económica. “Es fruto de una interacción colectiva de todos los poderes del Estado”, enfatizó.

Lacunza señaló que la deuda pública “es alrededor del 70% del PBI, pero no es impagable. No hay que salir corriendo a renegociarla en los próximos dos meses, pero no hay tiempo que perder”.

“Si gana Macri va a bajar el riesgo país, va a estabilizarse el mercado de cambios y habrá un desembolso inmediato” de fondos del FMI, aseveró, pero alertó que si gana el Frente de Todos el nuevo gobierno tendrá que “encarar una renegociación rápida” con el organismo de crédito. “Para el próximo período presidencial tenemos que hacer un acuerdo explícito o implícito que vaya evolucionando hacia una coalición proexportadora, y una coalición proempleo, porque ese es el cohesionador social”, insistió.