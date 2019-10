Apareció Apolo: el momento del reencuentro

Apolo es un bulldog francés. El domingo pasado fue robado, cuando un hombre ingresó a la vivienda, y desde ese momento la familia impulsó una campaña para difundir el caso y recuperarlo. Finalmente, volvió a su hogar.

El insólito robo había ocurrido el domingo, cuando un hombre divisa a Apolo entre las rejas y decide llevárselo. Quedó grabado en las cámaras de seguridad de la propia casa y el video se viralizó.

“Es la cuarta vez que roban en mi casa. Las dos primeras veces no estábamos porque la casa estaba en plena edificación y la tercera fue a menos de dos meses de mudarnos. Fue terrible porque abrieron la ventana de la pieza de la nena. Ingresaron y se llevaron todos nuestros ahorros y dos televisores. Eso fue un shock muy grande, después de eso no podíamos dormir. Fue terrible”, comentó a Info Región Andrea, dueña del can.

Finalmente y tras la difusión del caso, el perrito apareció ayer. El entorno no contó cómo fue que lograron recuperarlo pero lo importante es que ya está con ellos. Difundieron el momento del reencuentro con sus compañeros de cuatro patas.