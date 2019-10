Lanús se enfrenta a Independiente en busca de las semifinales de la Copa Argentina

Lanús tiene todo listo para enfrentar a Independiente por los cuartos de final de la Copa Argentina. Este viernes, desde las 17:10, definirán quien acompañará a Central Córdoba de Santiago del Estero en una de las semifinales del certamen.

El elenco de Luis Zubeldía viene de superar 4-2 a Talleres de Córdoba en la Superliga y transita una actualidad positiva en la que se olvidaron por un momento de la tabla baja y luchan en las primeras colocaciones del certamen.

Con los mismos

El triunfo ante la T cordobesa dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico del Granate. La contundencia en ofensiva fue uno de los puntos altos del equipo, además de la participación de juveniles, con Alexandre Bernabei (autor de un tanto) como estandarte.

Con ese panorama, Zubeldía decidió mantener el once para medirse ante un Independiente golpeado que se juega mucho de su futuro en la Copa Argentina.

Entre las malas, no podrán contar con Lautaro Acosta, quien se recuperó de la lesión en su aductor derecho, aunque prefirieron no exigirlo. “Perderlo no es bueno pero el equipo siempre se las rebuscó para suplir ausencias. Todos sabemos lo que significa el ‘Laucha’. Hay que demostrar que lo podemos reemplazar”, comentó el entrenador en conferencia de prensa.

El rival

Los conducidos por Sebastián Beccacece están en deuda desde los números y el funcionamiento. El Rojo no encuentra el rumbo en la Superliga ya que suma 13 puntos en nueve presentaciones y está fuera de las posiciones de clasificación a las copas internacionales.

El certamen federal significa para los de Avellaneda un oasis en el que esperan seguir adelante para luchar por el título. Quien espera rival es Central Córdoba de Santiago del Estero. Estudiantes de Buenos Aires y River jugarán la otra semifinal.