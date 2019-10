“Los vecinos reconocen en Grindetti a un representante del macrismo”, subrayó Montero

El concejal por el PJ- Unidad Ciudadana Héctor Montero se mostró optimista de cara a la elección del domingo al considerar que los vecinos los “apoyarán porque reconocen en (Néstor) Grindetti a un representante del macrismo” y resaltó además que el Frente de Todos es un “proyecto que a futuro rescatará a los ciudadanos del malestar”.

Scioli y Arroyo visitaron Lanús para respaldar a Depetri “(Edgardo) Depetri no ha dejado de trabajar en la campaña con reuniones permanentes con vecinos, diversas instituciones como los clubes, espacios políticos, comerciantes y pymes. Les llevó las propuestas de gestión que surgieron de un encuentro de profesionales y con el aporte de los demás espacios que compitieron en las PASO”, resaltó el edil en diálogo con Info Región. En ese marco valoró la lista de unidad del Frente de Todos al resaltar que “se pudo consensuar los objetivos hacia una gestión que en la primera etapa habrá que atacar las urgencias como el hambre y la situación socioeconómica de los vecinos, para luego comenzar a trazar las ordenanzas y decretos relacionadas con la mejora de los trabajos en Lanús”.

El concejal, por otro lado, también relativizó el optimismo que manifiestan en Juntos por el Cambio ya que aseveró que “no hay variación importante respecto al resultado de las PASO y el vecino comprende que la gestión local está íntimamente relacionada con Provincia y Nación”.

También renovó críticas a la gestión local al aseverar que “dejó deudas importantes, jamás se preocupó por la pobreza y el cierre de comercios y pymes”. “Cuando nosotros planteamos que la gente no come cemento no es un eslogan sino que le estamos avisando que no solo se debe trabajar con alumbrado, barrido y limpieza sino también con el trabajo, producción, empleo y el rescate de las personas que han quedado fuera del sistema”, apuntó.

Respaldo radical

Montero, por otra parte, ponderó que dirigentes del radicalismo apoyen al Frente de Todos a nivel local. “Comprendieron que es necesario esta conformación de un frente donde se expresan las preocupaciones que tienen la mayoría de los ciudadanos”, destacó.