“Muchos vecinos acompañan la gestión y van por el corte de boleta”, confió Kravetz

A horas de que finalice la campaña, el jefe de Gabinete de Lanús y primer candidato a concejal por Juntos por el Cambio, Diego Kravetz, disparó contra el candidato a intendente por el Frente de Todos, Edgardo Depetri, por las reiteradas denuncias por la presunta “campaña sucia”, al tiempo que fue optimista de cara a las elecciones del domingo.

Lanús: Grindetti cerró su campaña junto a Vidal En diálogo con Info Región, Kravetz cuestionó que Depetri “no quiere hablar de las cuestiones locales” y que busca el “arrastre positivo de la candidatura presidencial y vicepresidencial”. “No hay propuestas locales y juegan a qué Cristina arrastre votos en Lanús, creo que la política no es esconderse detrás de las polleras de una mujer”, recalcó. Y añadió: “No entendí dónde estuvo la campaña sucia. Sí lo escuché a Depetri enojarse porque la gente lo empezó a ligar con (Darío) Díaz Pérez. Pero la verdad es que es su candidato, pertenece a su espacio político y su mujer (Karina Nazabal) está en su lista. Es la realidad. La otra cosa es que creo que vio como campaña sucia fue su propio discurso a favor de (Nicolás) Maduro y del régimen de Venezuela. Pero no es campaña sucia porque son sus palabras”.

Sostuvo luego que “lo otro que él describió como campaña sucia es que muchos vecinos de Lanús acompañan la gestión de Lanús, pero no la nacional y la provincial no y van por el corte de boleta”.

“El corte de boleta no es campaña sucia, nosotros somos una fuerza con propuestas locales, estamos para debatir qué aportes le hacemos al municipio, a las calles, a la seguridad y si de ahí surge que nos acompañan a nosotros y al esquema nacional y provincial no, es que a la gente le gusta una y no otra”, justificó.

Balance

Así al realizar un balance de lo que fue la campaña electoral, destacó que “fue intensiva”. “Pudimos ir contando barrio por barrio nuestras propuestas, las cosas que hicimos, lo que queda por hacer y escuchar a los vecinos para saber qué cosas faltaron y qué cosas se pueden corregir. Algunas se pueden corregir en el mediano plazo, otras en varios años, lo importante es que sepan que los escuchamos”, subrayó.

Continuó entonces sobre los cuestionamientos contra la oposición al remarcar que hubo reticencia a la instauración del debate local que propuso el Ejecutivo. “No tienen absolutamente ninguna propuesta, por eso no quisieron debate. Las propuestas que escuchas del candidato de Díaz Pérez pueden ser propuestas de un candidato de la órbita nacional pero no local”, criticó.

“Nos va a ir bien”

En cuanto a las expectativas expresó: “Creo que nos va a ir bien, nuestra gestión es muy valorada. El vecino reconoce los cambios que se han hecho en Lanús, su forma de vida en muchos aspectos y nos van a dar una oportunidad para seguir haciendo cambios”.

“Creo que sí la discusión fuese solamente el local te diría que no tengo dudas, pero en esta elección en la cabeza de la gente hay otras gestiones. Por eso nosotros tratamos de discutir la cuestión municipal que hace a lo cotidiano, es importante y hay que intentar que la gente tenga en cuenta eso”, apuntó.

Para cerrar, manifestó que esperan un desarrollo de los comicios “tranquilo”. “Vamos a realizar una fiscalización acorde a la elección como armamos siempre. En ese sentido siempre fuimos cautos y hemos cuidado nuestros votos. Como siempre pedimos que los ánimos estén tranquilos porque en la política se gana y se pierde”, finalizó.