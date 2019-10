Vidal: “No vine a la provincia a especular ni a usarla de trampolín”

La gobernadora bonaerense y candidata a la reelección por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, cerró este jueves su campaña con un acto en el Club Platense de Vicente López. “No soy como los gobernantes anteriores y no vine a especular con la provincia, ni a usarla de trampolín ni a hacerme rica con la política”, subrayó la mandataria provincial.

“Acá nadie baja los brazos”, subrayó Petrovich Agradeció, por otro lado, a la gente “por no dejarla sola” en su lucha “contra las mafias”. “Cada vez que teníamos uno de esos enfrente, ustedes estaban adelante, al lado y atrás nuestro, sosteniéndonos”, valoró. En este punto, resaltó que “por eso el cambio es tan fuerte y profundo”. “Por primera vez en mucho tiempo nos animamos a dar un paso más y empezamos a construir la Provincia que durante años nos negaron”, resaltó. Luego, admitió que “los últimos dos años fueron difíciles”. “Lo sé porque estuve ahí, al lado de cada trabajador, cada Pyme, cada fábrica y de cada productor rural. Para muchos lo que hicimos no fue suficiente. A ellos les digo que los escuchamos y vamos a corregir todo lo que haya que corregir”, prometió.

Expectativas

Por último y pese al duro traspié de las PASO, Vidal dejó un mensaje optimista a sus militantes de cara al domingo. “Todos nosotros el día después de las elecciones tuvimos esa sensación que muchas veces nos hicieron sentir antes: la esperanza se terminó. Y en medio de esa situación, empezó un rumor, un murmullo. Entonces, una mayoría que siempre había sido silenciosa, empezó a hablar. Y lo que arrancó como un murmullo terminó como un grito de esperanza que decía: yo no me rindo. Yo sigo creyendo. Yo voy a seguir acá. Y si ustedes siguen acá yo sigo acá. Y no me voy a ningún lado. Somos millones los que defendemos los mismos valores”, recalcó.

“Los que estamos acá y los millones que están en su casa que defendemos los mismos valores tenemos que seguir juntos. Este domingo se define por un voto. En la Provincia no tenemos balotaje. Necesitamos de todos”, sentenció.