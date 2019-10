Burzaco: Le robaron su saxo y pide ayuda “para volver a trabajar”

Al músico Cuba Caparelli le quitaron su instrumento y pide ayuda para poder recuperarlo. "Sin mi saxo no puedo volver a tocar y no puedo laburar", afirmó.

Al músico Cuba Caparelli le quitaron su instrumento y pide ayuda para poder recuperarlo. "Sin mi saxo no puedo volver a tocar y no puedo laburar", afirmó.

El músico Cuba Caparelli, oriundo de Burzaco, sufrió dos robos en el último mes en el que le quitaron sus elementos de trabajo, entre ellos su saxo. Ahora, pide ayuda para poder recuperarlo y volver a trabajar.

“Por este medio le solicito a todas las personas con las que trabajé todos estos años en mi recorrido musical que me den una mano enorme: Quisiera que compartan este video para solventar algún gasto de todos los que tengo”, explicó el artista.

El hecho tuvo lugar en Quilmes, luego de que el músico saliera de tocar en un bar. En ese momento, “dos motochorros” se acercaron y, “a punta de pistola”, le robaron su saxo Amaha Alto 62 Japón YTS. “Se llevaron lo último que tenía y no estaba asegurado. Además, se llevaron mi ropa de trabajo y otros elementos, como micrófonos. Son cosas muy importantes que uno no puede conseguir por la crisis que estamos atravesando”, apuntó.

Cuba se vio obligado a compartir este mensaje ya que no puede trabajar por la falta de elementos. “Tengo un laburo que no logra llenar las necesidades básicas que cualquier persona o familia necesita. Y ahora, sin el saxo, no puedo volver a tocar”, afirmó.

“Si no compro lo que necesito, no voy a poder trabajar y voy a tener que dejar el camino de la música, que es lo que amo. Así que estaría por demás agradecido si pudieran colaborar con dos, cinco, diez o cien pesos, lo que puedan, para que pueda recuperar mis cosas”, pidió el músico.

Los datos para colaborar con Cuba son:

CAJA DE AHORRO EN PESOS N° 509707/0

SUCURSAL Bco. pcia. N° 5029

DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ

CBU : 01400823 035029 50970709