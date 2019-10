Polino: “A más de 75 mil usuarios les cortaron la luz por falta de pago”

El fundador y representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, difundió cifras del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y advirtió que “en los principales partidos del Conurbano bonaerense, entre los meses de enero y febrero de este año, se les interrumpió el servicio de luz por falta de pago a más de 75 mil usuarios”.

En diálogo con Info Región, el titular de Consumidores Libres, criticó al gobierno de Mauricio Macri por los aumentos “descomunales” y aseguró que la luz, el gas, el agua y el transporte son servicios públicos y por lo tanto “el Estado debe garantizar su universalidad”.

“Este gobierno no tuvo en cuenta que si es un servicio público tiene que llegar al 100 por ciento de los habitantes independientemente de sus niveles de ingreso y si hay usuarios que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar el monto de la tarifa el Estado debe subsidiar esa tarifa”, sentenció, y advirtió: “Uno puede prescindir de ir al cine, de comprarse un determinado calzado pero no puede prescindir del agua potable, de la energía eléctrica, del gas o del transporte”.

A su vez, Polino reveló que -según datos oficiales del ENRE- en el Conurbano, durante el 2018, fueron 300 mil los usuarios que padecieron los cortes de energía por falta de pago al tiempo que advirtió que 110 mil usuarios acceden al servicio con tarjetas prepagas, que implica que “si se acaba la suma que abonó, se queda sin servicio porque no cuenta con medidor”.

A modo de análisis y vislumbrando un posible cambio de gobierno, el referente de Consumidores Libres valoró la posibilidad de que “la situación actual se revierta y que el Gobierno que venga modifique los criterios que se instalaron y subsidie a quienes no lo pueden pagar”. “Las tarifas tienen que ser razonables y acordes a los aumentos salariales, no pueden ser excesivas ni exorbitantes”, concluyó