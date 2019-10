En Santa Cruz, votó Cristina

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos emitió su sufragio y apuntó: “Este día es importante para los que no siempre tuvimos esta maravilla de votar”.

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, emitió su sufragio en la Escuela N° 19 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en el marco de las elecciones generales que se llevan a cabo este domingo.

Al igual que en las PASO, la ex presidenta eligió no hablar con la prensa aunque comentó al pasar: “Este día es importante para la democracia y para los que no siempre tuvimos esta maravilla de votar”.

Cristina, por otra parte, recordó a su ex marido y ex presidente, Néstor Kirchner, quien falleció hace nueve años. “Siempre en el corazón de los argentinos y las argentinas”, expresó la ex mandataria a través de sus redes sociales.

Siempre en el corazón de los argentinos y las argentinas ❤️🇦🇷

Elecciones 2019

Casi 34 millones de argentinos están habilitados para votar entre seis fórmulas por presidente, 24 senadores y 130 diputados nacionales, en una jornada electoral en la que además la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Catamarca y La Rioja elegirán a sus autoridades, legisladores e intendentes.

Según la justicia electoral, 33.841.837 argentinos figuran en el padrón nacional y están habilitados para emitir su voto en 10.184 urnas distribuidas en más de 14.500 escuelas en el país.

Para poder asumir el gobierno nacional a partir del 10 de diciembre, la fórmula presidencial que se imponga deberá obtener el 45 por ciento de los votos válidos o el 40 por ciento pero con una diferencia mayor al 10 por ciento con el segundo. De no cumplir ese requisito, se realizará una segunda vuelta electoral el 24 de noviembre entre los dos más votados.

Para estas elecciones generales, más de 60 mil personas trabajarán en la logística y unas 100 mil en el operativo de seguridad, según datos oficiales.

Asimismo, habrá comicios generales en otros cuatro distritos, dado que la ciudad de Buenos Aires elegirá jefe de Gobierno, así como las provincias de Buenos Aires, La Rioja y Catamarca elegirán gobernador, legisladores y autoridades comunales.

A nivel legislativo, en estos comicios se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación, con la elección de 130 diputados por un mandato de 4 años y 24 senadores, por 6 años.

Ocho provincias votarán senadores nacionales: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estimó a partir de las 21 se conocerán los primeros resultados, salvo que como ocurrió en las PASO, “se reitere el pedido del juzgado federal de hacerlo luego de las 21 solo si se hubieran computado el 10% de los distritos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe”.