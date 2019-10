“El Monstruo de Otelo” llega a Temperley

La obra “El Monstruo de Otelo”, segunda producción de Teatro Bruto, llega a Temperley el próximo 10 de noviembre. Será exhibida en el Teatro Galpón de Diablomundo. “Intentamos reflexionar sobre el problema de la violencia de género desde la óptica de los varones”, indicó su director y actor, Diego Manara.

“¿Qué nos pasa a los hombres que estamos tratando a las mujeres como si fueran nuestras y si no son nuestras, no pueden ser de nadie más? ¿Por qué no podemos relacionarnos de otra manera, generar otro tipo de vínculos?”, se pregunta el artista, en diálogo con Info Región.

Manara se mostró “con muchas expectativas” de cara a la presentación en el Teatro Galón de Diablomundo. “Es para nosotros poder mostrar el trabajo de meses de ensayo. Una obra que nos gusta mucho, que nos emociona hacerla y que queremos que todos puedan verla y disfrutarla”, comentó.

El director, al igual que grandes emblemas del cine y el teatro mundial, también es el protagonista de la obra. “Todo el proceso creativo me implicó un desdoblamiento de roles. Entrar y salir fue una dinámica que al principio costó pero que luego, gracias a la grandiosa ayuda de Melisa Cerda, que fue mi asistente y mis ojos fuera de escena, pudimos encontrar una forma de trabajo muy productiva”, apuntó.

“El hecho de actuar y dirigir hace que el espectáculo tenga mucho de uno. Por suerte, tengo un equipo genial de mujeres en la obra y a mi compañera de escena, Carla Barbieri, que le pone todo el cuerpo y la voz en las escenas y las canciones que interpreta”, agregó el director.

