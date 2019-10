“La gente vio gestión, no mentiras”, aseguró Saavedra

El concejal Daniel Saavedra aseguró que el respaldo de los vecinos de Esteban Echeverría al Frente de Todos es porque “la gente vio gestión, no mentiras ni promesas”. El intendente Fernando Gray fue reelecto por el 58 por ciento de los votos.

“Nosotros tenemos una gestión que siempre estuvo dedicada a la gente. Incluso ahora, con las lamentables inundaciones, tuvimos a nuestro Intendente desde un primer momento al frente de todo el laburo que se desarrolló”, aseguró el edil de Echeverría en el búnker del Frente de Todos.

Respecto al apoyo de los vecinos, planteó que “el resultado era el esperado”. “La gente vio gestión, no vio mentiras; no vio promesas, vio que bajo la consigna del intendente, no prometemos, hacemos. Les puedo decir que no se equivocaron”, aseguró.

Con el 94 por ciento de de las mesas escrutadas, el Frente de Todos superó por casi 30 puntos a Juntos por el Cambio, cuyo candidato a intendente Evert Van Tooren, cosechó el 30 por ciento.

Con estos resultados, el 10 de diciembre asumirán como concejales por el Frente de Todos Valeria Bellizzi, Ángel Cammilleri, Analía Pérez, José Luis Garavaglia, Viviana Heiling, Pablo Martone, María del Carmen Oliva y Francisco Méndez; y por Juntos por el Cambio Luciano Gómez Alvariños, Mirta Peralta, Horacio Bonelli y Daniela Felizola.

Gray en el festejo del búnker

Respecto a la dura derrota de Juntos por el Cambio, tanto a nivel nacional como provincial, Saavedra advirtió que “tienen su merecido”, aludiendo al presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. “Tuvimos un gobierno que no nos ha gobernado si no que ha gobernado para los ricos, mientras que la gente de clase media y clase baja, abuelos y discapacitados, se están cagando de hambre. Eligen entre pagar un impuesto, comer y comprar un remedio y eso es muy triste”, sentenció.

De cara a lo que será la gestión de Alberto Fernández, el concejal consideró que se viven momento de “alegría” pero “hay que tener paciencia”. “Nos dejan un cáncer ramificado y están las herramientas pero también tiene que estar la paciencia para que volvamos a tener la alegría que tuvimos”, concluyó.