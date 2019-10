Pucará: Pese a la derrota, la experiencia fue “muy positiva”

Ya clasificado a cuartos de final, Pucará no pudo vencer a Gimnasia y Esgrima de Rosario en el cierre de la ronda inicial del Nacional de Clubes. Sin embargo, el back Tomás Buckley destacó que fue “una experiencia muy positiva”, ya que una gran parte del plantel de primera logró descansar y “varios chicos de la Intermedia pudieron mostrarse”.

El Rojo de Burzaco cayó este sábado por 27-10 en Rosario, en un encuentro en el que el entrenador Nicolás Llaurado optó por posicionar un equipo alternativo en cancha, dado que ya habían asegurado su clasificación tras obtener el triunfo en las dos primeras fechas.

“Lo tomó como una experiencia muy positiva, porque se le pudo dar descanso a la mayor parte del plantel de primera y varios chicos de la intermedia pudieron mostrarse, como otros chicos pudieron debutar”, celebró Buckley, en diálogo con Info Región.

En esa línea, consideró que “a esta altura del año, el jugador viene con mucho desgaste, muy cansado, y todo este recambio viene bien para probar otra gente y descansar un poco”. El wing fue uno de los cuatro jugadores que mantuvo su titularidad ante GER.

El torneo

Tras haber quedado eliminados en las semifinales del Top 12, Pucará se ilusiona con alcanzar un nuevo objetivo. “Es un torneo muy positivo, pero es una lástima que toque a esta altura del año, donde el equipo está cansado” , manifestó el wing, sobre el Nacional de Clubes.

En ese sentido, añadió: “Es una competencia muy linda para lo que es el grupo. El hecho de viajar con el equipo y representar al club en otra provincia, está bárbaro. También conocer a los clubes del interior, que tienen un rugby muy distinto”.

Sin embargo, evaluó que el grupo no pudo mostrar todavía su mejor rendimiento, dado que las victorias fueron por resultados muy ajustados. “Por momentos, el equipo no se encontró o le faltó facturar en un par de situaciones, no estaba tan activo como siempre”, lamentó.

Lo que viene

Aunque no lograron terminar con un puntaje ideal la primera ronda, Pucará ya se encamina al duelo único ante Marista. “Estamos muy contentos de haber clasificado a instancias finales”, subrayó Buckley y aseguró que buscarán “dejar a club lo más arriba posible y jugar a full hasta la última instancia”.

“Sabemos que va a ser un gran partido, porque estuvimos viendo a Marista y va desarrollar un juego similar al nuestro. Estamos muy entusiasmados, nos vino bien el descanso de una semana para los jugadores que venían golpeados, yo creo que va a ser un lindo encuentro”, concluyó.