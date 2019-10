Temperley cumplirá con el postergado ante el Gallo

Temperley volverá al ruedo luego de lo que fue la suspensión de su partido ante Deportivo Morón por el accidente de Enzo Baglivo y recuperará su encuentro ante el Gallo este lunes, desde las 18:10, en el Alfredo Beranger, por la fecha 10 de la Primera Nacional.

El Gasolero está relegado en la pelea por el torneo a causa de la irregularidad en los resultados y el mal comienzo de la mano de Cristian Aldirico. Ahora, con la conducción de Walter Perazzo, intentarán re direccionar el rumbo y festejar en casa que es una deuda pendiente.

Presente

El foco de Celeste estuvo los últimos días puesto en la recuperación de Baglivo, quien evoluciona favorablemente tras el accidente automovilístico que sufrió una semana atrás. Asimismo, la actividad formal continúa y el plantel no quiere perder terreno en su objetivo de pelear por el ascenso.

El rival de turno será Deportivo Morón, aunque el desafío no tiene camiseta en particular ya que la clave pasará por ganar en casa, algo que no lograron desde el comienzo de temporada (tres empates y una derrota).

En consecuencia, bajo ese panorama, Emanuel Ibáñez, en diálogo con Info Región explicó: “Es difícil pensar en el fútbol con esta situación. Dentro de la cancha el técnico nos transmite que va a salir todo bien. Tenemos que enfrentar a Morón que será un rival duro y necesita los puntos como nosotros para entrar al Reducido. Seguramente el que esté más concentrado se va a quedar con la victoria”.

El rival

El Gallo del oeste está en la puerta del Reducido (16 puntos) y tendrá que buscar los tres puntos en el Beranger para no perderle pisada a Atlanta que es el líder con 22 unidades. Si bien el campeonato es largo y aún quedan muchas fechas por delante, ambos equipos saben que si dejan pasar oportunidades la continuidad se hará cuesta arriba.

“No hay que relajarse ya que son partidos que se definen en una jugada. Debemos estar atentos porque cuentan con jugadores de jerarquía. Por otra parte, cuando tengamos la pelota queremos lastimar cuanto antes”, sentenció Ibáñez, en charla con este medio.